На территории курского аэропорта пройдут учения

Пожарная техника будет двигаться с включенными звуковыми сигналами Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

26 февраля с 15.00 до 18.00 на территории курского аэропорта спасатели проведут пожарно-тактические учения. В них примут участие более десяти единиц спецтехники пожарно-спасательного гарнизона Курской области, Аварийно-спасательного формирования г. Курска, Аварийно-спасательной службы Курской области.

В ходе учений проверят знания персонала аэропорта, отработают вопросы взаимодействия служб экстренного реагирования. Пожарная техника будет двигаться с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.

ГУ МЧС по Курской области просит жителей и гостей региона соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.