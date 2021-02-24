Всего в этом году за счет средств областного бюджета планируют оздоровить более 5 тысяч ребят Фото: Из архива "КП"

С 15 февраля в Курской области стартовала детская оздоровительная кампания. В санаторно-оздоровительные лагеря региона, действующие на базе санаториев «Соловушка», «Соловьиные зори», «Маяк», имени И.Д. Черняховского, заехали 500 детей.

Смена длится 21 день, для детей организован учебный процесс. Все учреждения работают с учетом требований санитарного законодательства, меры по профилактике коронавирусной инфекции – соблюдаются.

Всего в этом году за счет средств областного бюджета планируют оздоровить более пяти тысяч ребят. В первую очередь бесплатные путевки предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей и находящимся в учреждениях соцобслуживания.

Для получения путевки жителям города Курска необходимо обратиться по адресу: ул. Пигорева, д. 2/17, кабинет 12, тел.: 32-54-79. Жители районов Курской области могут обратиться в администрацию своего района.