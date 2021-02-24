За выходные в Курской области задержали 38 пьяных за рулем

Подобные рейды проходят регулярно Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала года в Курской области за вождение пьяными лишились прав 317 водителей, 126 отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 74 задержаны по ст. 264.1 УК РФ.

В прошедшие выходные дни подразделения Курской Госавтоинспекции провели сплошные проверки водителей на трезвость.

Всего с 20 по 24 февраля 2021 года в регионе задержали 38 пьяных водителей. 11 отказались от освидетельствования на состояние опьянения, восемь задержаны за повторное вождение в пьяном виде или повторный отказ от медицинского освидетельствования, рассказали в ГИБДД.