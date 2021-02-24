Курянку обвиняют в убийстве экс-супруга

Дело ведет СК Фото: из открытых источников

СК расследует уголовное дело против 30-летней жительницы Курска. Ее обвиняют в убийстве.

По версии следствия вечером 20 февраля она со своим 35-летним бывшим мужем выпивала в квартире одной из многоэтажек по улице Серегина Курска.

Бывшие супруги стали конфликтовать и женщина ударила экс-супруга ножом в грудь.

От полученных ран мужчина скончался на месте.

Обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сказали в СК.