Больше всего новых случаев ковид отмечено в Курске и в двух районах области

Курск лидирует по числу заражений Фото: Светлана ВОЛКОВА

Наибольший прирост заболевших коронавирусом за последние сутки по муниципалитетам отмечен в Курске - 53 новых случая, Беловском и Золотухинском районах Курской области - по десять случаев.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1412 курян, на ИВЛ – 139 (11 – инвазивная, 128 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 24 февраля в Курской области всего с начала пандемии зарегистрировано 30176 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 143 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 444 курянина. В том числе за последние сутки двое - мужчина 68 лет и женщина 40 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.