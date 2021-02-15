В Курске завершился фестиваль снежных фигур

Фестиваль в Курске проходит во второй раз Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске подвели итоги второго фестиваля снежных и ледовых скульптур «Зимняя сказка». По количеству фигур он стал самым масштабным в России. За несколько дней мастера создали на Театральной площади более 40 композиций.

Всего за кубки победителей боролись 15 команд из 13 городов страны. Активное участие в фестивале приняли представители курских детских школ искусств, учреждений дополнительного образования и культуры.

Лучших наградили дипломами и кубками.

Участники фестиваля отмечены в шести номинациях и четырех категориях: «Большой снежный куб», «Малый снежный куб», «Малый ученический снежный куб» и «Ледовый куб». Также присужден приз зрительских симпатий. Гран-при фестиваля «Зимняя сказка» получили мастера из Перми - Алексей Васюков и Максим Верт.