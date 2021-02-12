В ДТП под Курском три человека пострадали, один погиб

ДТП произошло по дороге в Курчатов Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло в 07.40 12 февраля. "Семерка", за рулем которой был 21-летиний водитель, ехала по автодороге "Крым-Иванино" со стороны Курска в направлении Курчатова.

- По пути на 16-м километре дороги водитель не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с ВАЗ 2114, за рулем которого была 34-летняя женщина, - рассказали в ГИБДД. - В ДТП оба водителя и два пассажира ВАЗ 2107 18-и и 28-и лет были ранены. Водитель "семерки" умер в больнице от травм. Полиция выясняет обстоятельства аварии.