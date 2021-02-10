Курян приглашают принять участие в интенсиве по урбанистике

Тема интенсива - развитие территорий Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курск вошел в число российских городов, где пройдет обучение по образовательной программе «Городские практики» для специалистов в сфере развития городской среды.

Это часть программы Архитекторы.рф, которая реализуется при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В Курске обучение по программе «Городские практики» пройдет с 10 по 20 марта на площадке центра компетенций.

К участию приглашаются архитекторы, градостроители, сотрудники администрации и профильных ведомств, девелоперы и предприниматели региона.

В рамках двухнедельного интенсива они познакомятся с ключевыми темами и лучшими практиками комплексного развития территорий под руководством ведущих экспертов и выпускников программы Архитекторы.рф.

Обучение пройдет в смешанном формате: участников ждут онлайн-лекции и очные практические семинары.

Регистрация уже открыта на https://stre.lk/mEUw,

страница на сайте https://архитекторы.рф/urban-practices/kursk.

Полная программа интенсива будет объявлена в середине февраля.