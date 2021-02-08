Курский городской роддом вернется к плановой работе до конца февраля

В медучреждение было закуплено современное оборудование Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ближайшие три недели городской клинический родильный дом вернется к плановой работе и начнет принимать первых рожениц. В здании проведут необходимые противоэпидемические мероприятия и сделают косметический ремонт. Прием пациентов с коронавирусом в роддом сейчас остановлен. Выписывать граждан, еще находящихся в учреждении, будут после завершения их лечения, сообщили в администрации региона.

Городской роддом перепрофилировали под прием пациентов с COVID-19 еще весной 2020 года. В июле учреждение вернулось к плановой работе, но в октябре прошлого года в связи с новой волной пандемии еще раз стало ковидным стационаром.

За все время работы здесь вылечили свыше тысячи человек. Было развернуто 128 мест под прием больных с COVID-19, кислород подведен к 92 койкам, 45 из них реанимационные. Сюда закупили необходимое медицинское оборудование, в том числе современный рентген-аппарат, два аппарата УЗИ, мониторы, бронхоскоп, аппараты ИВЛ, компьютерный томограф.