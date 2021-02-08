В суд передано дело против курянина, который насмерть сбил 16-летнего подростка

Трагедия произошла в Прямицино Фото: Светлана ВОЛКОВА

В суд передано дело против 30-летнего жителя поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области. Его обвиняют по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По версии следствия примерно в 18 часов 30 минут 15 ноября 2020 года в поселке Прямицыно около дома № 51 по улице Коммунистическая он пьяный ехал за рулем «ВАЗ 2114» и сбил шедшего по обочине дороги в попутном направлении 16-летнего пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм подросток скончался на месте.