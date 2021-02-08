Курянина обвиняют в угоне электросамоката

Подозреваемому грозит срок Фото: Из архива КП.

В Курске сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже электросамоката. В полицию с заявлением обратилась 34-летняя жительница областного центра. Женщина оставила двухколесный транспорт на лестничной площадке многоэтажки по проспекту Хрущева и вскоре обнаружила его пропажу. Ущерб составил порядка 17 тысяч рублей.

Сотрудники Северо-Западного отдела полиции выяснили, что чужое имущество попало в поле зрения 35-летнего ранее судимого курянина. Мужчина вывез электросамокат вечером из подъезда и спрятал его в тамбуре соседнего дома. Наутро он сбыл двухколесный транспорт, выручив от сделки четыре тысячи рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Курянин находится под подпиской о невыезде.