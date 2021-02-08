Курские УК накажут за плохую уборку дворов

Во дворах гололед и не расчищен снег Фото: Светлана ВОЛКОВА

В течение недели в рамках мониторинга соблюдения правил благоустройства рабочие группы управления муниципального контроля обследовали придомовые территрии на десяти улицах Центрального округа: Студенческой, 50 лет Октября, Лысая Гора, Димитрова, Юности, Никитской, Клыкова, Косухина, проспектах Дружбы и Энтузиастов, рассказали в мэрии Курска.

Выявлено четыре нарушения – отсутствие противогололедной обработки тротуаров, площадок перед подъездами, отсутствие расчистки внутридомовых дорог от снега.

Руководители трех организаций - ООО «УК «ЭКСПЕРТ», ООО «ПЕРСПЕКТИВА», ООО УК «Наш город» - получили уведомления о необходимости в кратчайшие сроки устранить недостатки, в противном случае будут составлены административные протоколы.

Так, против руководителя ООО «КУРСКИЙ ДВОР» сотрудники управления муниципального контроля оформили два протокола за невыполнение в срок аналогичных предписаний.