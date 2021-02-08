Курянина задержали за кражи из супермаркетов

Мужчина брал в основном кофе и шоколад Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорске полиция задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в кражах из сетевых супермаркетов. Мужчина воровал, выбирая момент, когда за ним никто не наблюдал, прятал товар под одеждой и выходил из магазина. В основном брал кофе, шоколад и бытовую химию. В ходе разбирательства установлено, что на счету железногорца четыре кражи. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные деяния, сказали в полиции.

Против железногорца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158.1 УК РФ (Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание сроком до одного года, уточнили в УМВД.