В Курске реконструировали водружение красного флага на здание бывшего Дома пионеров

Начавшаяся 3 ноября 1941 года оккупация города фашистами длилась долгих 15 месяцев Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске отмечают день освобождения города от немецко-фашистских оккупантов. В честь этого события прошла реконструкция водружения красного флага на здание бывшего Дома пионеров (ул. Ленина, 69).

8 февраля 1943 года, на его крышу со знаменем в руках поднялся заместитель начальника политотдела 60-й армии Воронежского фронта подполковник Алексей Михайлович Чечулин.

Начавшаяся 3 ноября 1941 года оккупация города фашистами длилась долгих 15 месяцев. Областному центру был нанесен огромный ущерб. Война нарушила нормальную работу практически всех учреждений области.

Оставленные немцами две больницы влачили жалкое существование. Курские краеведы приводят следующие данные: кроме 200 граммов хлеба в день больные ничего не получали, а в течение последних двух недель перед отступлением гитлеровцев, были лишены и этого пайка. В больницах не было ни белья, ни оборудования. При этом была введена плата за лечение, за койко-место. Очевидно, что большая часть населения не могла себе позволить лечение в стационаре.

Беспрерывными грабежами и поборами, производимыми немецкими захватчиками, жители оккупированных районов области были доведены до полной нищеты и разорения. Население совсем не имело хлеба, питалось очистками картофеля, свеклой и разными отходами - не удивительно, что истощенные люди практически не могли сопротивляться инфекциям. И помимо очевидных трудностей военного времени, населению пришлось пройти и через тяжелейшие испытания тифом, дифтерией и другими тяжелыми инфекциями.

В результате голода, скученности и антисанитарии вспыхнула эпидемия сыпного тифа. В отсутствие медицинской помощи большинство больных не были госпитализированы и оставались дома. За период оккупации переболели инфекционными заболеваниями 44,2 тысяч человек, от сыпного тифа и других инфекционных заболеваний в Курске погибло свыше 11 тысяч человек (или 25% от общего числа заболевших). Смертность среди населения имела огромные масштабы - фактически умирало вдвое больше, чем рождалось. Если до фашистской оккупации в Курске было 140 тысяч жителей, после нее осталось 90.

В январе 1943 года в докладе Курского обкома партии о зверствах гитлеровцев во время оккупации наряду с другими фактами было указано, что в селе Васильевка Октябрьского района фашисты сожгли находившихся в концлагерях 76 советских граждан только за то, что среди них были обнаружены двое заболевших тифом.