Куряне могут проконсультироваться по качеству парфюмерии

Также работает телефон Единого консультационного центра Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 8 по 19 февраля в Управлении Роспотребнадзора по Курской области будет работать «горячая линия» по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции.

Специалисты Управления проконсультируют граждан по вопросам, связанным с выбором парфюмерно-косметической продукции, дадут разъяснения требований действующего законодательства, в том числе Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Звонки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) на телефон центрального аппарата Управления Роспотребнадзора по Курской области: (4712) 58-71-86.

Также работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).