Курянин хотел погасить кредит, но перечислил деньги мошенникам

Курянин поверил мошенникам Фото: Из архива КП.

В железногорский отдел полиции обратился курянин, который стал очередной жертвой дистанционных аферистов. Он сразу сообщил, что много раз слышал о действиях мошенников, но обо всех правилах безопасности забыл, как только ему поступил телефонный звонок. Ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, клиентом которого он является, и предложили повысить лимит кредитной карты. На это железногорец, ответил, что желает наоборот закрыть ее, и готов внести остаток денежных средств на карту. Звонившие предложили свои услуги в этой процедуре, только «предупредили», что на счет, к которому привязана кредитная карта, деньги переводить нельзя, чтобы погасить заем, необходимо открыть новый. Железногорец согласился. Находясь все время на связи с мошенниками, под их руководством перечислил деньгиа на указанные реквизиты. Ущерб составил 300 тысяч рублей, рассказали в УМВД.

Полиция в очередной раз призывает соблюдать бдительность при осуществлении финансовых операций. Перед тем, как сообщать информацию о себе и тем более о своих банковских вкладах – убедитесь, что ваш собеседник – тот, за кого себя выдает. А чтобы наверняка обезопасить себя - всегда сами обращайтесь в банк по телефону, указанному на обороте банковской карты.