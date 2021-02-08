Куряне, переболевшие коронавирусом, могут пройти реабилитацию в медцентрах

Для получения направления в медицинский центр пациенту необходимо обратиться в свою поликлинику к лечащему врачу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, смогут пройти реабилитацию в медицинских центрах. Услуга бесплатная, ее оказывают в рамках программы обязательного медицинского страхования.

- Реабилитация пациентов с коронавирусом организована на всех этапах лечения – как в стационаре, так и в амбулаторных условиях. В период выздоровления процедуры, помогающие восстановиться организму после болезни, можно пройти в поликлинике по месту жительства, а также в условиях дневного стационара в медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию; таких у нас три – «Аквила», «Атлант» и «АкваКурск», – рассказала заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Валерия Даниленко.

Программа реабилитации подбирается индивидуально. Она включает различные виды физиолечения, лечебную физкультуру, массажи, дыхательную гимнастику. Для получения направления в медицинский центр пациенту необходимо обратиться в свою поликлинику к лечащему врачу.