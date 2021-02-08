В Курской области пройдут снегопад и метели

В регионе также усилится ветер Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 8 февраля и в течение суток будет облачно. Ночью снег, днем сильный снег. Утром и днем местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер ночью восточной четверти 8-13, местами порывы 15-20 м/с. Температура: - ночью 11-16º, днем 6-11º мороза.

Рекомендации МЧС при усилении ветра:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.