В Курске на месте пятиэтажки, которая "пошла по швам", возведут высотку

Строительство будут вести на КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

На улице Конорева, 20, на месте снесенной аварийной пятиэтажки образца начала 70-х построят десятиэтажный дом, сообщил заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Землю под строительство выкупила одна из крупных фирм, занимающаяся возведением домов на проспекте Плевицкой.

Напомним, что "брежневку" по этому адресу пришлось снести, так как дом пошел по швам из-за грунтовых вод. Однако Алексей Смирнов заверил, что фирма-застройщик предоставила документацию, согласно которой высотка, которую планируют построить на этом месте, безопасна.