От коронавируса за сутки выздоровело меньше курян, чем заболело

В регионе действует режим повышенной готовности по ковид Фото: Из архива КП.

Всего выписано с начала пандемии 24392 ковид-пациентов. В том числе 165 - за минувшие сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1443 курян, на ИВЛ – 113 (11 – инвазивная, 102 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 7:30 8 февраля, в Курской области всего зарегистрирован 27661 (+169) подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

На сегодняшний день с начала пандемии от ковид в регионе скончались 397 человек. В том числе за последние сутки двое - мужчина 61 года и женщина 77 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.