Минстрой РФ выделил Курску субсидию на проекты по водоснабжению

Субсидии поступят уже в этом году Фото: Светлана ВОЛКОВА

По соглашению с Минстроем России, около 200 млн рублей планируют направить на реконструкцию инфраструктуры водоснабжения Курской области в этом году.

Так, в областном центре приступят к реконструкции насосной станции водопровода второго подъема на водозаборе «НВА». На эти цели будет направлено свыше 104 млн рублей. Реализовывать проект продолжат и в 2022 году на сумму 44 млн рублей. Новая насосная станция с резервуарами чистой воды появится к концу следующего года. Приступить к строительству планируют во второй половине 2021-го, сообщили в администрации региона.

Кроме того, в этом году планируют начать строительство в Курске водовода от водозабора «Северный» до строящейся насосной станции на водозаборе «НВА» протяженностью 7,5 километра.