Курск отмечает 78-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Памятные мероприятия проходят в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 февраля исполняется 78 лет со дня освобождения города Курска.

Воинские части, принимавшие участие в освобождении Курска:

Воронежский фронт (38-я армия, 60-я армия), командующий – Филипп Иванович Голиков (1900-1980гг).

Брянский фронт (13-я армия), командующий – Макс Андреевич Рейтер (1886-1950).

60-я армия, командующий – Иван Данилович Черняховский (1906-1945).

280-я стрелковая дивизия (13-я армия), командовал полковник Дмитрий Николаевич Голосов

132-я стрелковая дивизия, командовал полковник Тимофей Калинович Шкрылев

322-я стрелковая дивизия (60-я армия), командовал Степан Николаевич Перекальский (1898-1943)

121-я стрелковая дивизия (60-я армия), командовал полковник Михаил Алексеевич Бушин

248-я отдельная стрелковая курсантская бригада, командовал полковник Иван Андреевич Гусев

79-я танковая бригада (60-я армия), командовал полковник Федор Прокофьевич Высоцкий

62-я авиационная дивизия, командовал полковник Георгий Николаевич Тупиков

129-я отдельная стрелковая бригада (60-я армия), командовал генерал-майор Иван Иванович Ладыгин

141-я стрелковая дивизия (60-я армия), командовал С. С. Рассадников

В боях под Курском потери немцев составили восемь тысяч солдат и офицеров убитыми и пленными. Советские войска уничтожили 10 танков, 70 орудий, три самолета и захватили шесть танков, застрявших в грязи на будущей улице 50 лет Октября, 300 автомашин, 192 мотоцикла, 250 орудий разного калибра, свыше миллиона снарядов, 15 тысяч авиабомб, склады с боеприпасами. Освобождено из плена более 400 красноармейцев.