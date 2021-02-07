Под Курском в собственном доме в огне погиб пенсионер

Это уже четвертая жертва пожара за последние сутки Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 21:02 6 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на улице Комсомольская в Пристени.

По прибытии в 21:08 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 21:09, ликвидировано в 21:10, сказали в МЧС.

В результате пожара огнем поврежден матрас. Обнаружено тело 79-летнего мужчины.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.