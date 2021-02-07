В Курске открывается фестиваль ледовых скульптур

Лед для скульптур доставили с Вологодских озер, сказали в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Театральной площади областного центра приступили к вскрытию кубов с прессованным снегом.

Они в отличном состоянии и готовы к резке, сказали в мэрии Курска.

Для создания ледяных скульптур доставили лед с Вологодских озер с ключевой водой.

Как отмечают организаторы фестиваля «Снежная сказка», для ледовых скульптур подойдет не всякий лед, ведь он должен быть абсолютно прозрачным.

Напомним, фестиваль стартует 8 февраля. В нем участвуют представители из 20 городов, в том числе из Москвы, Ижевска, Санкт-Петербурга, Тулы, Новосибирска и других.

Кстати, поучаствовать в фестивале могут и курские семьи. Для них специально приготовили восемь кубов прессованной снежной массы.

Для участия нужно направить заявку на электронный адрес Городского центра социальных программ «Спектр»: spektr-kursk@inbox.ru. Начать создавать свои снежные фигуры куряне смогут 12 февраля.