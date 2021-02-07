Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Куряне могут записаться на прививку от коронавируса

Сделать это можно через портал Госуслуги или по телефону
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Перед прививкой пациента должен осмотреть терапевт

Перед прививкой пациента должен осмотреть терапевт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В России идет прививочная кампания от коронавируса. Записаться на вакцинацию в поликлинику можно и при наличии профиля на портале госуслуг.

Для этого необходимо открыть услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19» (https://www.gosuslugi.ru/10069/1/form), выбрать удобное время и прийти на прием, взяв с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Перед прививкой вас осмотрит терапевт. Если нет противопоказаний, то вакцину введут сразу. Через 21 день нужно будет еще раз прийти в поликлинику — для получения ее второго компонента. Подробнее – на сайте госуслуг https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination.

Прививка от COVID-19 делается бесплатно и добровольно. После второй прививки на портале госуслуг можно будет скачать электронный сертификат с данными о вакцинации.

Записаться возможно и по телефону поликлиники по месту жительства, номер подскажут на горячей линии «122». Время работы линии – с 8:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных, сообщили в администрации региона.

Аналогичную информацию сообщат и по телефону 70-60-00 организованной в областном кожвендиспансере координирующей линии по вакцинации. Специалисты готовы ответить на ваши вопросы о правилах проведения прививки и возможных побочных эффектах. Линия работает с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу.