Под Курском на пожаре погибли мужчина и женщина

Пожар произошел утром 7 февраля Фото: Из архива КП.

В 07:37 7 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в частном жилом доме в селе Октябрьское Рыльского района.

По прибытии в 07:51 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 08:15, ликвидировано в 08:22, рассказали в МЧС.

В огне погибли 66-летний мужчина женщина 57 лет.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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