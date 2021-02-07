Без отопления и воды остались почти две тысячи курян

Без воды и тепла остаются 18 многоэтажек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 11.00 7 февраля из Железногорского района поступило сообщение о порыве трубопровода холодной воды, в результате произошло отключение газовой котельной.

Без холодного, горячего водоснабжения и тепла осталось 18 многоквартирных домов различной этажности, 1905 человек, школа и детсад, сказали в МЧС.

Ориентировочное время ликвидации уточняется.

На место происшествия направлены оперативные группы КЧС и Администрации Железногорского района, ОГ поселка Магнитный, сотрудники УК «ООО п. Магнитный».

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.