В Курске пожар закончился трагедией - погиб человек

Огонь вспыхнул на улице Орджоникидзе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пожар произошел поздно ночью на улице Орджоникидзе в Курске.

- На момент происшествия в двухквартирном доме находилось четыре человека. Одного из хозяев дома ночью разбудил сильный треск и запах гари. Выйдя в общий коридор, он увидел горящую соседнюю комнату. Чтобы покинуть помещение, людям – мужчине, женщине и ребенку - пришлось эвакуироваться через окно, - рассказали в МЧС.

К сожалению, на пожаре погиб 37-летний мужчина. После ликвидации пламени на месте работали специалисты пожарно-испытательной лаборатории, по их оценке предположительной причиной трагедии могло стать короткое замыкание электропроводки.