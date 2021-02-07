В центре Курска столкнулись два такси

В Курске ежедневно происходят аварии на дорогах Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 6 февраля примерно в половине девятого вечера. 34-летний водитель "Хендай" ехал по улице Радищева в Курске со стороны Московской площади в сторону Красной площади. Напротив дома 58 по улице Радищева он врезался в "Хендай", за рулем которого был 26-летний водитель. Он ехал со стороны Садовой в сторону Димитрова.

От удара один из автомобилей выбросило на тротуар.

- В результате аварии пострадали три человека - два пассажира (по одному в каждом автомобиле) и водитель первой иномарки. Один из пассажиров госпитализирован, - рассказали в ГИБДД.