На утро 7 февраля в Курской области заразились коронавирусом 170 человек

По данным оперативного штаба на 7 февраля, в Курской области зарегистрировали ещё 170 зараженных. Прирост новых случаев по муниципалитетам: Курск - 69, Железногорск - 23, Глушковский район и Щигры - по девять, Курский, Поныровский, Советский и Хомутовский районы - по восемь, Льгов - шесть, Касторенский район - четыре, Льговский район и Рыльск - три, Золотухинский, Рыльский и Щигровский районы - по два, Дмитриев, Дмитриевский, Конышевский, Кореневский, Мантуровский и Тимский районы - по одному.

Всего зарегистрировано 27492 подтвержденных случая коронавируса. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1418 человек, на ИВЛ – 134 (12 – инвазивная, 122 – неинвазивная). Всего выписано 24227 пациентов. На сегодняшний день скончались 395 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.