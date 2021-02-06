Для курян приготовили онлайн-программу ко Дню освобождения города

Куряне вспомнят события далеких лет
Фото: Светлана ВОЛКОВА
8 февраля - День освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков.
К этой дате Центр народного творчества «Русь» подготовил тематическую концертную программу «Героям курянам посвящается».
Вас ждет краткий экскурс в события тех лет, а также концерт солистов центра: Нины Бобровой, Юлии Евсеевой, Александра Калугина, Ксении Герцевой.
Онлайн-мероприятие будет размещено 8 февраля в 12:00 сообществе Центр народного творчества «Русь» (https://vk.com/club73696603)