В Курской области увеличилось производство мяса и молока

Более 35 тысяч тонн молока получено сельхозорганизациями Железногорского района Фото: Светлана ВОЛКОВА

По предварительным данным Курскстата, в прошлом году сельскохозяйственные организации региона произвели 626,8 тысячи тонн мяса, что на 21,3% больше, чем в 2019 году. Молока получено на 15,2% больше - 214,5 тысячи тонн, выпуск яиц возрос на 66,6% - до 12,9 млн штук.

Лидерами по производству скота и птицы на убой в живом весе являются предприятия Конышевского, Горшеченского и Пристенского районов - на их долю приходится больше половины областного производства.

Более 35 тысяч тонн молока получено сельхозорганизациями Железногорского района, почти четверть областного производства – компаниями Беловского и Большесолдатского районов.

Выше уровня 2019 года производство мяса и молока в сельскохозяйственных организациях Беловского, Горшеченского, Конышевского, Льговского, Мантуровского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Тимского и Щигровского районов.

На 1 января в сельскохозяйственных организациях области отмечен рост поголовья по сравнению с соответствующей датой прошлого года: крупного рогатого скота - на 0,1%, свиней - на 5,1%, овец и коз - на 19,6%.