Объем банковских вкладов курян за год вырос на 4,1%

Рост отмечался как по рублевым вкладам, так и в иностранной валюте Фото: Светлана ВОЛКОВА

К 1 января 2021 года общая сумма банковских вкладов жителей Курской области достигла 135,6 млрд рублей, за 12 месяцев она выросла на 4,1%. Рост отмечался как по рублевым вкладам, так и в иностранной валюте.

- Вклады продолжают оставаться популярным инструментом сбережений для жителей Курской области. Основную их часть (90,5%) куряне предпочитают хранить в рублях. Кроме того, это единственный инструмент с гарантированной доходностью, который еще и застрахован государством, – отметил управляющий отделением Курск Банка России Евгений Овсянников.