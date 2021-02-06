Под Курском чиновники отказались поставить в очередь на жилье вдову участника Великой Отечественной

Чиновников уличили в нарушении закона
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Железногорскую прокуратуру обратилась вдова участника Великой Отечественной войны с жалобой на нарушения ее прав на обеспечение жильем в льготном порядке.
88-летняя женщина обратилась в администрацию Железногорска с заявлением о постановке ее на учет в качестве нуждающейся в жилье. Однако чиновники отказали заявительнице, мотивируя свое решение отсутствием оснований для этого.
Проверка прокуратуры показала, что действия сотрудников администрации противоречат требованиям законодательства о ветеранах.
Глава Железногорска получил представление с требованием устранить нарушения.
Женщину поставили на учет в качестве нуждающейся в жилье.