В Курске горел автомобиль

Пожар произошел вечером Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 21:17 5 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в автомобиле на Курбатовском переулке в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №5 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытии в 21:29 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 21:31, ликвидировано в 21:33, сообщили в МЧС.

Сгорел автомобиль, марка автомобиля устанавливается. Без пострадавших.

Пожар тушили девять человек и три единицы техники.