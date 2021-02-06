Куряне отсудили у фонда капремонта 90 тысяч рублей

Куряне обратились в прокуратуру Фото: Из архива КП.

Жилой дом, расположенный на территории Кореневского района, был включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

С сентября 2014 года по декабрь 2020 года жильцы вносили оплату в Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области». Однако ремонтные работы в этом доме в этот период не проводились.

В сентябре 2020 года приказом комитета ЖКХ и ТЭК Курской области этот дом исключили из Региональной программы капитального ремонта, но деньги собственникам не вернули, рассказали в прокуратуре, куда обратились жильцы.

Прокурор Кореневского района направил в суд иск о взыскании с Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» в пользу 11 собственников денег, внесенных в счет оплаты капитального ремонта многоквартирного жилого дома - всего 90 тысяч рублей.

Требования суд полностью удовлетворил.