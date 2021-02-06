В колонию отправили курянина, который нападал на пенсионерок

Мужчина был уже судим по разным статьям Фото: Из архива КП.

Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 26-летнего жителя Курска. Он признан виновным в нападении в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище, грабеже и краже.

В ночь с 5 на 6 ноября 2019 года мужчина через открытую форточку проник в дом 93-летней курянки. В одной из комнат он увидел престарелую женщину, схватил ее, связал руки и ноги, лишив возможности обратиться за помощью. Затем осмотрел дом, но не найдя ничего ценного, скрылся с места преступления, оставив женщину связанной в беспомощном состоянии.

Только на следующий день пенсионерку обнаружила соседка, ее госпитализировали.

Также мужчина признан виновным в грабеже 32-летнего мужчины, у которого он украл две тысячи рублей. кроме того, на нем - кража 145 тысяч рублей из дома 66-летней жительницы Курска.

До этого он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, незаконный сбыт наркотиков, публичные призывы к осуществлению экстремизму, уточнили в прокуратуре.

Суд дал ему десять лет и один месяц исправительной колонии строгого режима со штрафом 70 тысяч рублей.

По иску потерпевшей с него взыскана также сумма ущерба в 145 тысяч рублей.