В Курске провели воздушный мониторинг состояния автодорог

Такие авиаразведки проводятся регулярно Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Это был учебно-тренировочный полет, в рамках которого осуществлялся мониторинг автодорог. Он проводился на территории села Рышково Курского района. Дороги в удовлетворительном состоянии, заторов и заносов не обнаружено, сообщили в МЧС.

- Запуск беспилотника проводился два раза, - рассказывает начальник группы организации и контроля применения беспилотных авиационных систем Главного управления МЧС России по Курской области Вадим Ижукин. – Каждый полет длился 50 минут.

Стоит отметить, что беспилотники такого типа не использовались в нашем регионе уже несколько лет. Их восстанавливали, обучали специалистов по управлению ими. Радиус полета – до 15 километров, высота – около четырех километров. Он достаточно сложен в управлении. Запускается с помощью специальной компьютерной программы, где заранее строится маршрут полета, задаются необходимые координаты. В рамках тренировки отрабатывались выполнение полета по заданному маршруту, взлет, посадка.

Такие авиаразведки проводятся регулярно. В ближайшее время спасатели проведут мониторинг обстановки на водоемах. Безусловно, самый напряженный – весенне-летний пожароопасный период, когда беспилотники контролируют пожарную обстановку.