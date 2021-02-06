Столбик термометра в Курской области опустится до -25

Ночью резко похолодает Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 6 февраля и в течение суток будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура: - ночью 20-25°, днем 12-17° мороза.

Рекомендации водителям при гололедице от МЧС:

Недопустимо торможение и одновременный поворот рулевого колеса. При этом торможении не вращающиеся передние колеса не смогут изменить направление движения авто. Когда прекратится торможение, авто резко поедет в сторону вывернутых колес. Изменение направления движения авто бывает неожиданным для водителя.