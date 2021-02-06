Школьнице из Курской области вручили медаль за мужество

ЧП произошло на реке Фото: Светлана ВОЛКОВА

Медаль получила ученица Ушаковской школы Мария Кобелева.

Полгода назад девушка спасла жизнь мальчику-соседу. Затем на помощь подоспел взрослый - Игорь Бойко. Это произошло в прошлом году 10 июня.

Как рассказала Мария Кобелева, мальчика вытащили на берег уже вместе. У него остановилось сердце. Игорь сделал ему искусственное дыхание и массаж сердца. Затем вызвали скорую помощь.

Маша говорит, действовала машинально, и по-другому не могла. За соседа она очень переживала. Теперь с ним все хорошо.