В Курске отметят 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В городе пройдет историческая реконструкция водружения флага с участием экспонатов боевой техники Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 февраля Курск отметит 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате приурочен целый ряд мероприятий.

В этом году они стартуют в воскресение, 7 февраля. В этот день одновременно пройдут церемонии возложения цветов к братским могилам воинов Советской армии, погибшим в феврале 1943 года. Возложения состоятся в поселках Моква и Рышково, деревнях Лебяжье и Клюква, Селах Клюква и Селиховы дворы, в местечке Горелый лес.

8 февраля, в 11.30 начнутся торжественные мероприятия на Мемориале памяти павших в годы Великой Отечественной войны – здесь у Вечного огня отдадут дань памяти героям - освободителям Курска.

В выставочном зале «Курск – Город воинской славы» откроется экспозиция, посвященная военным корреспондентам, которые вели летопись освобождения города. Рядом с выставочным залом развернется тематическая фотозона.

Впервые за все время празднования памятной даты будет воссоздан исторический момент водружения победного красного флага на здании, чудом тогда уцелевшего Дома пионеров. 8 февраля 1943 года, на его крышу со знаменем в руках поднялся заместитель начальника политотдела 60-й армии Воронежского фронта подполковник Алексей Михайлович Чечулин.

Приглашают всех на историческую реконструкцию водружения флага на здание бывшего Дома пионеров (ул. Ленина,69) с участием экспонатов боевой техники.

В 12.00 старт мероприятию дает движение автоколонны от Мемориала павших в годы Великой Отечественной войны.