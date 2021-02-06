В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1393 курянина

В Курской области действует режим повышенной готовности по ковид Фото: Из архива КП.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1393 человека, на ИВЛ – 134 (14 – инвазивная, 120 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 7:30 6 февраля в Курской области всего зарегистрировано 27322 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 171.

На 6 февраля в Курской области с начала пандемии скончались от ковид 390 человек. В том числе за последние сутки умер мужчина 58 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.