Под Курском осудили поджигательницу

Суд дал женщине условное наказание Фото: Из архива КП.

Золотухинский районный суд вынес приговор 41-летней местной жительнице. Она признана виновной в двух преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества путем поджога), ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога).

В марте 2020 года женщина, испытывая неприязнь к супругу, подожгла водительское сиденье его автомобиля ВАЗ-21099. В результате сгорел салон автомобиля.

В мае пьяная женщина сидела на крыльце нежилого дома, принадлежащего ее соседям. Увидев материю в оконном проеме, она подожгла ее. В результате нежилой дом полностью уничтожен огнем. Ущерб оценили в 334 тысяч 775 рублей.

После этого она направилась к автомобилю другого соседа и с помощью зажигалки подожгла чехол водительского сиденья его машины. Однако возгорание заметили местные жители и потушили его.

Суд дал жительнице Золотухинского района два года условно с испытательным сроком полтора года.