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В Курске из-за короткого замыкания произошел пожар в многоэтажкке

Хозяин квартиры сам потушил огонь
Ольга ДАНИЛОВА
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Огонь потушили до прибытия пожарных

Огонь потушили до прибытия пожарных

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 14:49 5 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на улице Воробьева в Курске.

По прибытии в 14:58 было установлено, что произошло короткое замыкания в электрической розетке, в результате которого вспыхнули диван и обои. Пожар потушил хозяин квартиры до прибытия пожарных подразделений. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали трех человек.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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