В Курске из-за короткого замыкания произошел пожар в многоэтажкке

Огонь потушили до прибытия пожарных Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 14:49 5 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на улице Воробьева в Курске.

По прибытии в 14:58 было установлено, что произошло короткое замыкания в электрической розетке, в результате которого вспыхнули диван и обои. Пожар потушил хозяин квартиры до прибытия пожарных подразделений. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали трех человек.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.