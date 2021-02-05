По Курску снова пройдет экотакси

Маршрут стартует у кинотеатра "Ассоль" Фото: Светлана ВОЛКОВА

7 февраля очередное Экотакси проедет по обновленному маршруту. Волонтеры соберут чистое, смятое, просушенное и рассортированное вторсырье.

График движения

10.00 -10.20 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А, микрорайон КЗТЗ)

10.30 - 11.50 - проспект Вячеслава Клыкова, 62 (парковка рядом с детской площадкой)

12.10 - 12.30 – ул. Веспремская, 2 (парковка Суперцентр "Европа", справа от входа)

12.50 - 13.10 - переулок Блинова, 2А (сбоку от Филармонии)

13.20 - 13.40 - ул. Челюскинцев, 25

14.10 - 14.30 – ул. 1-я Вишневая, 1 (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)

Как обычно принимают вторсырье, рассортированное по разным мешкам:

макулатуру (картон, журналы, газеты, книги и т.д.) - без скрепок и пружин, не промасленное, без наклеек и пленок.

алюминиевые и жестяные банки.

пластик с маркировкой

- 1: бутылки, баклажки, стаканы, контейнеры - цветное и белое.

- 2: бутылки из-под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты.

- 4: фляги, контейнеры, стрейч - пленка

- 5: бутылки из-под бытовой химии, стаканчики, контейнеры, баночки, тюбики и т.д.

стеклянные банки, бутылки, стаканы без железных и пластиковых крышек и колец.

батарейки.

крышечки для проекта ВАЖНЫЕ_МЕЛОЧИ.

стрейч- и пупырчатую пленку (отдельно), и мягкий пластик (в виде чистых и сухих пакетов и упаковок с маркировкой 2, 4, 5 без фольгированного слоя.

пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба.