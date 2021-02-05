Курян приглашают на службу в подразделения вневедомственной охраны Чукотки

Денежное довольствие сотрудников младшего начальствующего состава составляет 40 000 рублей и выше
Фото: Из архива КП.
Вневедомственная охрана Росгвардии по Чукотскому автономному округу проводит набор кандидатов на должности младшего начальствующего состава для обеспечения безопасности плавучей атомной теплоэлектростанции в акватории морского порта Певек на Чукотке.
Требования к кандидатам:
- возраст до 35 лет;
- отличная физическая форма, наличие спортивных разрядов приветствуется;
- образование не ниже полного среднего (11 классов);
- служба по призыву в ВС РФ;
- годность по состоянию здоровья к службе в ВС РФ (группа здоровья А, Б);
- отсутствие судимости.
Предоставляется:
- служебное жилье;
- ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве от 55 календарных дней и дополнительные отпуска в зависимости от выслуги и занимаемой должности;
- ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно, сотруднику и членам семьи;
- бесплатное форменное обмундирование;
- бесплатное медицинское обеспечение сотрудника войск национальной гвардии и членов его семьи в ведомственных медицинских организациях;
- право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилья;
- право на получение пенсии за выслугу лет один год за два года службы в войсках национальной гвардии;
- возможность получения бесплатного высшего образования и перспектива карьерного роста.
Денежное довольствие сотрудников младшего начальствующего состава составляет 40 000 рублей и выше в зависимости от выслуги.
По вопросам обращаться: Курск, ул. Белинского, 15А
тел.: 8 (4712) 36-88-31, 36-88-32