Курян приглашают на службу в подразделения вневедомственной охраны Чукотки

Денежное довольствие сотрудников младшего начальствующего состава составляет 40 000 рублей и выше Фото: Из архива КП.

Вневедомственная охрана Росгвардии по Чукотскому автономному округу проводит набор кандидатов на должности младшего начальствующего состава для обеспечения безопасности плавучей атомной теплоэлектростанции в акватории морского порта Певек на Чукотке.

Требования к кандидатам:

- возраст до 35 лет;

- отличная физическая форма, наличие спортивных разрядов приветствуется;

- образование не ниже полного среднего (11 классов);

- служба по призыву в ВС РФ;

- годность по состоянию здоровья к службе в ВС РФ (группа здоровья А, Б);

- отсутствие судимости.

Предоставляется:

- служебное жилье;

- ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве от 55 календарных дней и дополнительные отпуска в зависимости от выслуги и занимаемой должности;

- ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно, сотруднику и членам семьи;

- бесплатное форменное обмундирование;

- бесплатное медицинское обеспечение сотрудника войск национальной гвардии и членов его семьи в ведомственных медицинских организациях;

- право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилья;

- право на получение пенсии за выслугу лет один год за два года службы в войсках национальной гвардии;

- возможность получения бесплатного высшего образования и перспектива карьерного роста.

Денежное довольствие сотрудников младшего начальствующего состава составляет 40 000 рублей и выше в зависимости от выслуги.

По вопросам обращаться: Курск, ул. Белинского, 15А

тел.: 8 (4712) 36-88-31, 36-88-32