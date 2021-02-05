В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1458 курян

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1458 человек, на ИВЛ – 136 (15 – инвазивная, 121 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 7:30 5 февраля в Курской области всего зарегистрирован 27151 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 177.

С начала пандемии в Курской области от ковид скончались 389 человек. В том числе за последние сутки четверо - мужчины 46 и 62 лет и женщины 45 и 60 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.