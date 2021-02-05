В Курской области проведут капремонт гидротехнических сооружений

Работы идут в рамках госпрограммы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2020 году начата реализация проекта по капитальному ремонту гидротехнического сооружения пруда на балке Березов Лог у села Первые Поныри.

Завершить работы планируется в этом году. Они ведутся региональным комитетом природных ресурсов в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», пояснили в администрации региона.

Разработана также проектно-сметная документация на капитальный ремонт еще трех объектов. Это гидротехнические сооружения прудов на ручье Долгом у села Петровы Буды Беловского района, на ручье у села Дурово-Бобрик Льговского района и на ручье у села Долгого Курского района. Их реализация запланирована на 2021 год.