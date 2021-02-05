Под Курском "накрыли" наркопритон

Курянину грозит срок Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорске наркополицейские задержали 22-летнего ранее судимого мужчину, который предоставлял свою жилплощадь наркозависимым для употребления запрещенных веществ, сообщили в полиции.

Жильцы многоэтажки, где проживал подозреваемый, сообщили в полицию о подозрительных запахах и сомнительных компаниях, которые посещали их соседа. Проверив информацию, наркополицейские выяснили, что один из жильцов организовал наркопритон в собственной квартире.

- Мужчина проживал там с женой и ребенком. Когда в семье случались ссоры, супруга забирала ребенка и уезжала на некоторое время, чем и пользовался курянин. Являясь наркозависимым, он стал приглашать знакомых, страдающих тем же недугом. Гости расплачивались с хозяином порцией наркотиков. Наркопритон просуществовал несколько месяцев. В рамках следствия подозреваемый дал признательные показания, - сказали в полиции.

Кроме того, в ходе обыска его квартиры, оперативники изъяли марихуану.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ – «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Также проводится проверка по факту незаконного хранения наркотиков.