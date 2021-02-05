В курском сосудистом центре работает новый ангиограф

Если происходит инсульт или инфаркт, необходимо оказать помощь максимум в течение двух часов Фото: Из архива КП.

Капитальная реконструкция кардиологического отделения сосудистого центра стартовала в ноябре прошлого года. В блоке сделали перепланировку, заменили системы водоснабжения и отопления, а также электропроводку, двери и окна. Предусмотрена палатная сигнализация, которая обеспечит связь пациента с постом дежурной медсестры.

После ремонта количество мест в отделении увеличится в два раза и составит 60 коек, 12 из которых - палаты реанимации и интенсивной терапии. Завершить все работы планируется к концу марта.

На оснащение регионального сосудистого центра в 2020 году направлено порядка 137 млн руб. В частности, за счет федерального бюджета приобретен современный ангиограф. Аппарат позволяет врачам проводить уникальные для региона хирургические вмешательства. Он уже работает на полную нагрузку, сообщили в администрации региона.

Если происходит инсульт или инфаркт, необходимо оказать помощь максимум в течение двух часов. Поэтому кроме закупки оборудования проведена работа по обучению персонала и по изменению технологий оказания медицинской помощи. Сегодня в сосудистом центре она оказывается круглосуточно. Только за вторую половину прошлого года в два раза больше оказано помощи на этом оборудовании.

Обновление оборудования сосудистого центра продолжится и в 2021 году. Планируется закупить нейроэндоскопическую стойку, гематологические анализаторы, мониторы, аппараты ИВЛ и многое другое.

Также в рамках нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрено приобретение медицинского оборудования для сосудистых центров в семи медицинских организациях региона.